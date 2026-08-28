En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.
Özellikle 250 bin TL gibi tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.
Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.
BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.
Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.
Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan yüzlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.
Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA 250 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 250 bin TL anapara baz alınarak güncellendi. Bankaların sunduğu net kazanç tutarları şu şekilde:
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 5.550 TL
Vade Sonu Bakiye: 255.550 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 32
Net Kazanç: 5.786 TL
Vade Sonu Bakiye: 255.786 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 6.419 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.419 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 6.613 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.613 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 6.676 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.676 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 6.782 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 6.782 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 6.864 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.864 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 6.871 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 6.871 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 6.961 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.961 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 6.964 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.964 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 38,75
Net Kazanç: 7.006 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.006 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 7.052 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 7.052 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 7.100 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.100 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 7.110 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.110 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 7.142 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 7.142 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 7.232 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.232 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 7.242 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.242 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 7.274 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.274 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,49
Net Kazanç: 7.502 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.502 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 7.669 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.669 TL
MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR
Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.
Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.
Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.
Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.
Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.