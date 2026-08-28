En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 250 bin TL gibi tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan yüzlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 250 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 250 bin TL anapara baz alınarak güncellendi. Bankaların sunduğu net kazanç tutarları şu şekilde:

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 5.550 TL Vade Sonu Bakiye: 255.550 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 32 Net Kazanç: 5.786 TL Vade Sonu Bakiye: 255.786 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 35,5 Net Kazanç: 6.419 TL Vade Sonu Bakiye: 256.419 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 6.613 TL Vade Sonu Bakiye: 256.613 TL

TÜRK TİCARET BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 45,25 Net Kazanç: 6.676 TL Vade Sonu Bakiye: 256.676 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 6.782 TL Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 6.782 TL Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 42,5 Net Kazanç: 6.864 TL Vade Sonu Bakiye: 256.864 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 6.871 TL Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 6.871 TL Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 6.961 TL Vade Sonu Bakiye: 256.961 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 6.964 TL Vade Sonu Bakiye: 256.964 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 38,75 Net Kazanç: 7.006 TL Vade Sonu Bakiye: 257.006 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 7.052 TL Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 7.052 TL Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 7.100 TL Vade Sonu Bakiye: 257.100 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 7.110 TL Vade Sonu Bakiye: 257.110 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 7.142 TL Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 7.142 TL Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 40 Net Kazanç: 7.232 TL Vade Sonu Bakiye: 257.232 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 7.242 TL Vade Sonu Bakiye: 257.242 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 7.274 TL Vade Sonu Bakiye: 257.274 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,49 Net Kazanç: 7.502 TL Vade Sonu Bakiye: 257.502 TL

TÜRKİYE FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 7.669 TL Vade Sonu Bakiye: 257.669 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.