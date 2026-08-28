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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!
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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

28.08.2026 11:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 250 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 7 bin 500 TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Getirfinans, Akbank, DenizBank ve Garanti BBVA gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Özellikle 250 bin TL gibi tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan yüzlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

BANKA BANKA 250 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 250 bin TL anapara baz alınarak güncellendi. Bankaların sunduğu net kazanç tutarları şu şekilde:

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 5.550 TL

Vade Sonu Bakiye: 255.550 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 32

Net Kazanç: 5.786 TL

Vade Sonu Bakiye: 255.786 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 6.419 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.419 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 6.613 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.613 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 6.676 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.676 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 6.782 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 6.782 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 6.864 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.864 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 6.961 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.961 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 6.964 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.964 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 38,75

Net Kazanç: 7.006 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.006 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 7.100 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.100 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 7.110 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.110 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.142 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.142 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7.232 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.232 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.242 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.242 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 7.274 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.274 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,49

Net Kazanç: 7.502 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.502 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 7.669 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.669 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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