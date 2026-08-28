Türkiye en çok hangi ülkeyle ticaret yaptı? Temmuz ayı verileri açıklandı...

Türkiye'nin ihracatı Temmuz 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan geçici verilere göre dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 13,6 artarak 7 milyar 343 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 79,4'ten yüzde 77,7'ye geriledi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI 60,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Genel ticaret sistemine göre ocak-temmuz 2026 döneminde ihracat yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artışla 60 milyar 545 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,6'dan yüzde 72,7'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET AÇIĞI 2,4 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat temmuz ayında yüzde 3,1 artarak 23 milyar 788 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde söz konusu kalemler hariç ithalat yüzde 3,6 artışla 26 milyar 194 milyon dolar oldu.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 407 milyon dolar olarak hesaplanırken, dış ticaret hacmi yüzde 3,4 artarak 49 milyar 982 milyon dolara ulaştı. Bu kapsamda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 oldu.

İHRACATTA İMALAT SANAYİ ÖNE ÇIKTI

Temmuz ayında toplam ihracatın yüzde 94,4'ünü imalat sanayisi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,8 oldu.

Ocak-temmuz döneminde imalat sanayisinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9 olarak kaydedildi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,8 oldu.

İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA

Temmuz ayında ithalatın yüzde 69,4'ünü ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 14,5, tüketim mallarının payı ise yüzde 16,0 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 71,2 olarak gerçekleşirken, sermaye mallarının payı yüzde 14,0, tüketim mallarının payı yüzde 14,4 oldu.

İHRACATTA ZİRVE ALMANYA'NIN

Temmuz ayında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya ihracat 2 milyar 42 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 1 milyar 683 milyon dolarla ABD, 1 milyar 349 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 113 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 110 milyon dolarla İtalya izledi.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,5'ini oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 13 milyar 286 milyon dolar olurken, ABD 10 milyar 164 milyon dolarla ikinci, Birleşik Krallık 9 milyar 429 milyon dolarla üçüncü, İtalya 8 milyar 347 milyon dolarla dördüncü ve Fransa 6 milyar 638 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin oldu. Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çin'i 3 milyar 232 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 521 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 889 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 553 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,2'sini oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde Çin'den yapılan ithalat 31 milyar 350 milyon dolar olurken, Rusya Federasyonu 24 milyar 174 milyon dolar, Almanya 16 milyar 3 milyon dolar, ABD 11 milyar 500 milyon dolar ve İtalya 8 milyar 803 milyon dolarla sıralandı.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 4,4

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,7 oldu.

İthalatta ise temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatındaki payı yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9, yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 12,1 oldu.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 7,2 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9, ithalat yüzde 5,1 arttı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE AÇIK ARTTI

Özel ticaret sistemine göre temmuz ayında ihracat yüzde 2,4 artarak 23 milyar 156 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,5 artarak 30 milyar 400 milyon dolar oldu.

Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 7,1 artışla 7 milyar 243 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,0'dan yüzde 76,2'ye geriledi.

Ocak-temmuz döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1 artarak 147 milyar 697 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 209 milyar 175 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,4 artışla 61 milyar 479 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,6'dan yüzde 70,6'ya geriledi.