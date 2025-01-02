Danıştay'dan yemek kartlarına yeni düzenleme: Market alışverişi yapanlara kötü haber!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:02

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:02

Türkiye’deki yüksek enflasyon, gıda fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Bu durum, milyonlarca çalışanın yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanmaya başlamasına neden oldu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, bu duruma dikkat çekerek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yemek kartlarının marketlerde kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

DANIŞTAY'DAN YENİ YEMEK KARTI DÜZENLEMESİ

Danıştay, yemek kartlarıyla yapılan restoran harcamalarında tutara bakılmaksızın prim istisna tutarını kaldırdı. Bu değişiklik, işverenleri çalışanlarına daha yüksek ödeme yapmaya teşvik etse de, marketlerin bu uygulamanın dışında bırakılması büyük tepki topladı.

Karar sonrasında SGK genelgesinde bir değişiklik yapılırken, yemek kartlarının yalnızca yemek satan işletmeler dışında kullanılması durumunda günlük 158 liralık prim muafiyetinin devam edeceği belirtildi.

YEMEK KARTLARININ MARKETLERDE KULLANIMI KISITLANACAK MI?

Restoran işletmecilerinin bu konuda talepleri olsa da, mevcut enflasyon koşullarında birçok çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yemek kartlarını marketlerde kullanmaya devam etmesi bekleniyor.