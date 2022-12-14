Yemek kartı nedir? Yemek kartı ile market alışverişi kalkıyor mu?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:33

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında, çalışanlara verilen yemek kartlarının artık market alışverişi için kullanılamayacağını, yalnızca yemek harcamaları için kullanılabileceğini aktardı.

Binlerce kullanıcı, yemek kartlarının marketlerde kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaya başladı. Kullanıcıların beklediği cevap Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi.

YEMEK KARTI NEDİR?

Yemek kartı, işverenlerin çalışanlarına yeme/içme ihtiyacını karşılamak amacıyla sundukları öğle yemeği hakkının, yemek kartı firmalarının anlaştığı üye işyerleri kapsamında nakit yerine kart veya kuponlar aracılığıyla karşılanması sistemine verilen isimdir. 2000’li yılların başında büyüme ivmesi yakalayan ve dijital çağa ayak uydurma yarışına giren sektörde, bugün 7 şirket faaliyet gösteriyor.

YEMEK KARTI İLE MARKET ALIŞVERİŞİ KALKIYOR MU?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

“Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”