Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına üretim yapan İzmir'deki fabrikada, içki ve sigarada kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele edilmesi amacıyla üretimine başlanan "yeni nesil bandroller" tanıtıldı. Yeni bandrollerde açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol olmak üzere 5 katman yer alıyor.

Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada tanıtılan yeni nesil bandrollerin, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretildiği ve yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte ürünlerden koruduğu belirtildi.

KOPYALANAMAZ ÖZELLİKTE



Tüketicilerin çıplak gözle ve bu yıl eylül ayında devreye alınması planlanan mobil uygulama üzerinden yeni nesil bandrolleri kolaylıkla sahtelerinden ayrıt edebileceği kaydedildi.

Bandrollerin yırtıldığında yeniden kullanılamadığı ve kopyalanamaz özellikte olduğu da belirtildi.

Eski bandrollerin stoklardakiler nedeniyle, belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabileceğini belirten Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, bu anlamda tüketicilerin, endişe etmemesi gerektiğini ve denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Abdullah Yasir Şahin, yıl sonu itibariyle hedef ürünlerin büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer almasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.