Davos'taki üst düzey başekonomistlerden 'küresel ekonomi' öngörüsü

Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:54

Güncelleme: 15.01.2024 - 15:56

Dünya Ekonomik Forumu'nun "Başekonomist Görünüm Raporu 2024", Davos'ta gerçekleştirilen WEF yıllık toplantısında açıklandı.

Raporda, küresel ekonomi için beklentilerin "durgun" olmaya devam ettiği belirtilerek, küresel ekonominin yüksek enflasyon sonrası sıkı finansal koşullar, jeopolitik anlaşmazlıklar ve yapay zeka (AI-YP) alanındaki hızlı ilerlemelerden kaynaklanan sıkıntılarla mücadeleye devam ettiği aktarıldı.

Başekonomistlerin yüzde 56'sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken, yüzde 43'ü koşulların değişmeyeceğini veya küresel ekonominin daha güçlü büyüyeceğini öngördü.

AVRUPA VE ÇİN'DE ZAYIF BİR BÜYÜME BEKLENTİSİ

ABD, Güney Asya, Doğu Asya ve Pasifik için ekonomik görünüm olumlu kalmaya devam ederken, ekonomistler Avrupa'nın zayıf bir ekonomik büyüme göstereceği tahmininde bulundu.

Ekonomistlerin yüzde 68'i zayıf tüketim, düşük sanayi üretimi ve emlak piyasasına ilişkin endişelerin daha güçlü bir toparlanma beklentisi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl Çin'de zayıf bir büyüme öngördü.

Ekonomistlerin yüzde 77'si iş gücü piyasalarının ve yüzde 70'i de finansal koşulların gelecek yıl gevşemesini bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 70'i enflasyon oranlarının bu yıl düşeceğini tahmin ederken, finansal koşulların sıkılığının devam edeceği de ekonomistlerin beklentileri içerisinde yer aldı.

Ekonomistlerin 94'ü yapay zekanın gelecek 5 yıl içinde yüksek gelirli ekonomilerde üretkenliği önemli ölçüde artırmasını beklerken, düşük gelirli ekonomiler için bu oran yüzde 53 oldu.

WEF'in anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, üretken yapay zekanın yüksek gelirli ekonomide inovasyonda verimliliği önemli ölçüde artıracağını da öngördü.