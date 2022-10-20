Defne hasadı başladı

20 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Muğla Marmaris Belediyesi, defneyle ilgili önemli girişimlerde bulundu. Defne tıp, kozmetik, gıda sektöründe kullanılan ve birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Defnenin yeni dönem hasadı da Turgut Mahallesi’nde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperati (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz’in de katıldığı hasatta konuşan Oktay, “Yıllardır köylülerimiz tarafından defne hasadı yapılır. Bu yılda köylülerimizle bir araya gelerek hasada bizler de katkıda bulunduk. Ekonomik değer anlamında dünyanın en güzel, en kaliteli ürünlerinden biri bölgemizde yetişiyor. Bunun değerini artırmak için de bizler de kooperatif vesilesiyle oyuna girmiş bulunuyoruz. 2 yıl önce kooperatifi hayata geçirmiştik. Pandemiden ve orman yangınlarından kaynaklı sıkıntılardan dolayı istediğimiz ivmeye gelememiştik ama kooperatifimizle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Marmaris’in Çamlı, Çetibeli, Karacaköy, Turgut ve Bayır mahallelerindeki pek çok ailenin geçim kaynağı olan defnenin hem köylülere hem de bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için adımlar atan Belediye, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kanalıyla köylülere ulaştı. 2021-2022 döneminde yaklaşık 2 buçuk ton defne toplanmasını sağlayan MARKO, Marmaris dışından gelen toplayıcılardan daha fazla fiyat vererek köylünün 2 milyon TL ekstra kazanç elde etmesini sağladı.