Değerlendirme tamamlandı: Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu aynı seviyede tuttu ve değerlendirme sürecini tamamladı. Kredi notunun destekçileri arasında ekonominin dayanıklılığı vurgulandı.

Değerlendirme tamamlandı: Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:09

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu tekrar gözden geçirdi. 16 Ocak 2025 tarihinde yapılan periyodik değerlendirme sonucunda, Türkiye'nin ekonomisi ile makroekonomik politika etkinliği nedeniyle kredi notunun değişmediği belirtildi.

Ortodoks ekonomik politikalara dönüşün olumlu etki yarattığı ifade edilirken, Türkiye'nin makroekonomik dengesizliklerini sürdürülebilir şekilde azaltmasının zaman alacağı vurgulandı. 2025 yılında mali duruşun daha sıkı hale gelmesi bekleniyor.

Moody's'in bir sonraki değerlendirmesini 25 Temmuz 2025 tarihinde yapması planlanıyor.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024'te B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltmişti.


Etiketler: #Moody's #türkiye #Kredi Notu #Kredi derecelendirme

İlgili Haberler

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan yıl sonu altın tahmini: Rekor için o tarih işaret edildi!
Dev yatırım bankası JPMorgan'dan Türkiye yorumu: '2029'a kadar...'

Dev yatırım bankası JPMorgan'dan Türkiye yorumu: '2029'a kadar...'
ABD'li dev yayın kuruluşu, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

ABD'li dev yayın kuruluşu, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler