Değerlendirme tamamlandı: Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu aynı seviyede tuttu ve değerlendirme sürecini tamamladı. Kredi notunun destekçileri arasında ekonominin dayanıklılığı vurgulandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu tekrar gözden geçirdi. 16 Ocak 2025 tarihinde yapılan periyodik değerlendirme sonucunda, Türkiye'nin ekonomisi ile makroekonomik politika etkinliği nedeniyle kredi notunun değişmediği belirtildi.
Ortodoks ekonomik politikalara dönüşün olumlu etki yarattığı ifade edilirken, Türkiye'nin makroekonomik dengesizliklerini sürdürülebilir şekilde azaltmasının zaman alacağı vurgulandı. 2025 yılında mali duruşun daha sıkı hale gelmesi bekleniyor.
Moody's'in bir sonraki değerlendirmesini 25 Temmuz 2025 tarihinde yapması planlanıyor.
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024'te B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltmişti.
Etiketler: #Moody's #türkiye #Kredi Notu #Kredi derecelendirme
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Anne ve iki kızı ölü bulundu!