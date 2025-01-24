Dev yatırım bankası JPMorgan'dan Türkiye yorumu: '2029'a kadar...'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:26

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:26

JPMorgan, Türkiye'nin Eylül 2029 vadeli tahvilini gelişen ülke tahvilleri endeksine ekleyerek olumlu bir adım attı. Bu kararla Türkiye'nin endeksteki payı 16 baz puan artarak yüzde 1,69 oldu.

Bankanın kararı, 2024'te yoğun yabancı ilgisi gören ve 2025'in ilk haftalarında bu ilginin sürdüğü Türk tahvillerine yönelik pozitif bir hamle olarak değerlendirildi.

JPMorgan, endekse Türkiye'nin yanı sıra Brezilya'nın 2029 vadeli tahvilini, Çin'in 2031 ve 2055 vadeli tahvillerini, Romanya'nın 2028 vadeli tahvilini de ekledi. Bununla birlikte, Çin'in 2025 vadeli tahvili ile Malezya'nın 2025 vadeli tahvili endeksten çıkarıldı.

ENDEKSTE TÜRKİYE’NİN PAYI ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2024 yılında Türk tahvillerine net 16,1 milyar dolar yabancı girişi oldu. 2025'te de bu ilgi devam ederek ilk üç haftada 1,9 milyar dolarlık yabancı alımı gerçekleşti.

JPMorgan'ın endekse eklediği Eylül 2029 vadeli tahvilin getirisi, ihraç tarihinden itibaren yüzde 28,55 ile en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, bu kararın tahvil piyasasına olumlu yansıyacağını belirtiyor.

TÜRK TAHVİLLERİNE TALEP YOĞUN

Ekonomi politikalarında normalleşmeyle birlikte Türkiye, 2024'te tahvil piyasasında güçlü yabancı yatırım çekti. Nominal hacimlerin artması ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, bu süreci desteklemesi bekleniyor. Endekste en yüksek paya sahip ülkeler arasında Çin, Endonezya, Malezya ve Meksika yüzde 10 ağırlıklarıyla öne çıkıyor.