Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'fahiş kira' açıklamasına yorum: 'Sahte kira sözleşmesi tehdidi artar!'

Yayınlanma: 22.07.2023 - 09:57

Güncelleme: 22.07.2023 - 10:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; dün Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

"SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALAYABİLİRLER"

Boş evi olan mülk sahiplerinden yüksek vergi alınması ihtimalini gündeme getiren bu açıklamayı Özgür Demirtaş sıraladığı 4 maddeyle değerlendirdi.

Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ev sahipleri akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabilirler. Polisiye tedbir dışında tespiti ZOR.

En olmadı Evi Satılığa Çıkarırlar.

Ev fiyatları düşer diye, yeni ev yapımları azalır.

Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir süre sonra evsiz kalır.