Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'fahiş kira' açıklamasına yorum: 'Sahte kira sözleşmesi tehdidi artar!'
Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, fahiş kiralarla ilgili cezai yaptırım gelebileceğini söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi. Demirtaş, düzenlemeler karşısında ortaya çıkabilecek sorunları tek tek sıraladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; dün Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, “Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.
"SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALAYABİLİRLER"
Boş evi olan mülk sahiplerinden yüksek vergi alınması ihtimalini gündeme getiren bu açıklamayı Özgür Demirtaş sıraladığı 4 maddeyle değerlendirdi.
- Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Ev sahipleri akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabilirler. Polisiye tedbir dışında tespiti ZOR.
- En olmadı Evi Satılığa Çıkarırlar.
- Ev fiyatları düşer diye, yeni ev yapımları azalır.
- Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir süre sonra evsiz kalır.
Bu durumda— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 21, 2023
1) Ev sahipleri akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabilirler. Polisiye tedbir dışında tespiti ZOR.
2) En olmadı Evi Satılığa Çıkarırlar.
3) Ev fiyatları düşer diye, yeni ev yapımları azalır.
4) Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir… https://t.co/jzh10q2XLc
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- Bu teknoloji beyin görüntülemede devrim yaratacak!
- Erdoğan'dan 'AB' mesajı
- Kaftancıoğlu görevini bırakacağını açıkladı
- Marmaray’da intihar girişimi
- AKP'li meclis üyesi de sokağa çıktı: Sabrımız bitti!
- Zafer Partisi’nden ‘gizli protokol’ tepkisi
- Adana'da hava sıcaklığı rekoru: 47 derece oldu
- Erkeklere kötü haber! Berber fiyatlarına dev zam geldi