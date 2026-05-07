Deneyim artık avantaj değil: 40 yaş üstü çalışanlar neden iş bulamıyor? İş ilanlarında '35 yaş' sınırı...

Türkiye’de çalışma hayatında yaş temelli ayrımcılık tartışmaları büyüyor. Özellikle 40 yaş üstü beyaz yakalı çalışanlar, deneyim ve uzmanlıklarına rağmen iş piyasasında giderek daha fazla dışlanıyor. Kariyer platformları ve insan kaynakları uzmanlarına göre şirketler, bu grubu “fazla maliyetli” ve “fazla nitelikli” görerek tercih etmiyor.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, kariyer sitesi yöneticisi Ozan Talatoğlu, üst düzey yöneticilik ilanları dışında iş ilanlarının yaklaşık yüzde 80’inde 18-35 yaş aralığının şart koşulduğunu belirtti. Talatoğlu, yapay zekâ destekli insan kaynakları sistemlerinin de 40 yaş üstü adayların özgeçmişlerini çoğu zaman deneyim ve eğitim bilgilerine bakmadan elediğini ifade etti.

“FAZLA NİTELİKLİ” GEREKÇESİ İnsan kaynakları uzmanı Merve Yorulmaz ise işverenlerin kıdemli adaylara yönelik önyargılar taşıdığına dikkat çekti. Yorulmaz’a göre şirketler, 40 yaş üstü çalışanların “yüksek maaş talep edeceği”, “ilk fırsatta işi bırakacağı” ya da “genç yöneticilerle uyum sorunu yaşayacağı” düşüncesiyle hareket ediyor.

Bu nedenle bazı çalışanların iş bulabilmek adına özgeçmişlerinden yöneticilik deneyimlerini veya eğitim bilgilerini çıkarmaya başladığı belirtiliyor.

BEYAZ YAKALILAR GÜVENCESİZ İŞLERE YÖNELİYOR Kendi alanında iş bulamayan eski bankacı, mühendis, satış yöneticisi ve diğer beyaz yakalı çalışanların bir bölümünün moto-kuryelik, emlak danışmanlığı, araçlı taşımacılık veya proje bazlı güvencesiz işlere yöneldiği aktarılıyor.