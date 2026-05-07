Deneyim artık avantaj değil: 40 yaş üstü çalışanlar neden iş bulamıyor? İş ilanlarında '35 yaş' sınırı...
7.05.2026 10:56:00
Türkiye’de işsiz kalan 40 yaş üstü çalışanlar, deneyimlerine rağmen yaş kriteri ve maliyet kaygıları nedeniyle yeniden istihdama katılmakta zorlanıyor. İş ilanlarının büyük bölümünde ise 35 yaş sınırı dikkat çekiyor.

Türkiye’de çalışma hayatında yaş temelli ayrımcılık tartışmaları büyüyor. Özellikle 40 yaş üstü beyaz yakalı çalışanlar, deneyim ve uzmanlıklarına rağmen iş piyasasında giderek daha fazla dışlanıyor. Kariyer platformları ve insan kaynakları uzmanlarına göre şirketler, bu grubu “fazla maliyetli” ve “fazla nitelikli” görerek tercih etmiyor.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, kariyer sitesi yöneticisi Ozan Talatoğlu, üst düzey yöneticilik ilanları dışında iş ilanlarının yaklaşık yüzde 80’inde 18-35 yaş aralığının şart koşulduğunu belirtti. Talatoğlu, yapay zekâ destekli insan kaynakları sistemlerinin de 40 yaş üstü adayların özgeçmişlerini çoğu zaman deneyim ve eğitim bilgilerine bakmadan elediğini ifade etti.

“FAZLA NİTELİKLİ” GEREKÇESİ

 

İnsan kaynakları uzmanı Merve Yorulmaz ise işverenlerin kıdemli adaylara yönelik önyargılar taşıdığına dikkat çekti. Yorulmaz’a göre şirketler, 40 yaş üstü çalışanların “yüksek maaş talep edeceği”, “ilk fırsatta işi bırakacağı” ya da “genç yöneticilerle uyum sorunu yaşayacağı” düşüncesiyle hareket ediyor.

Bu nedenle bazı çalışanların iş bulabilmek adına özgeçmişlerinden yöneticilik deneyimlerini veya eğitim bilgilerini çıkarmaya başladığı belirtiliyor.

BEYAZ YAKALILAR GÜVENCESİZ İŞLERE YÖNELİYOR

 

Kendi alanında iş bulamayan eski bankacı, mühendis, satış yöneticisi ve diğer beyaz yakalı çalışanların bir bölümünün moto-kuryelik, emlak danışmanlığı, araçlı taşımacılık veya proje bazlı güvencesiz işlere yöneldiği aktarılıyor.

Uzmanlar, sorunun çözümü için 40 yaş üstü istihdama özel SGK teşvikleri sağlanmasını, iş ilanlarında yaş sınırının yasaklanmasını ve deneyimli çalışanların KOBİ’lerde mentor ya da rehber olarak değerlendirilmesini öneriyor.

 
İlgili Konular: #işsizlik #iş ilanı #yaş sınırı

İşsiz kalan 900 kişi çağrı yaptı Samsun’da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatılan CityMall AVM sonrası yaklaşık 900 kişi işsiz kaldı. Çalışanlar, eksiklerin giderilmesini istedi.
Kuruluş amacından saptı! ‘İşsizlik fonunun 421 milyar lirası işverene, 260 milyar lirası işçiye… CHP’li Talat Dinçer, İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacından saptığını belirterek, kaynakların işsizler yerine işverenlere aktarıldığını söyledi. Vedat Işıkkhan’a soru önergesi sunan Dinçer, yeni düzenleme çağrısı yaparken “Ağır ve sınırlayıcı kriterler işsizleri sistem dışında bıraktı” dedi.
İşsiz kalan Türkiye güzeli fırıncı oldu 2022 Best Model Türkiye yarışmasında derece elde eden Irmak Öztaş, 7 ay süren işsizliğin ardından İzmir’de bir fırında çalışmaya başladı. "Mutluluğu esnaflıkta buldum" diyen Öztaş, yaşadıklarını anlattı.