Depozito zammına Bakanlık freni: Fırsatçılık yapan firmalara denetim başlatıldı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının devreye alınmasının ardından bazı içecek ürünlerinde görülen fiyat artışları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, depozito bedelini gerekçe göstererek maliyet artışının üzerinde zam yapan üretici, tedarikçi ve perakendeciler hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

MALİYETİN ÜZERİNDEKİ ZAMLAR İNCELEMEYE ALINDI

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından bazı üretici ve satıcıların maliyet artışını aşan fiyat artışları yaptığı yönünde tespitlerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılmasını amaçlayan depozito sisteminin fırsata çevrilmesine izin verilmeyeceği vurgulanırken, ulusal ve yerel zincir marketler ile sektör temsilcilerine gerekli uyarıların yapıldığı ifade edildi.

DENETİMLER BAŞLATILDI

Bakanlık, başta ambalajlı su olmak üzere depozito uygulaması kapsamındaki içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin başlatıldığını bildirdi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Bakanlık açıklamasında, maliyet artışını aşan fiyat yükselişlerinin haksız fiyat artışı kapsamında değerlendirileceği belirtilerek, ilgili işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

DOA UYGULAMASIYLA NE DEĞİŞTİ?

Hafta başında Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında yurttaşlar, iade ettikleri plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı başına 1 TL depozito bedelini geri alabiliyor.

Uygulamanın başlamasının ardından çok sayıda marketin başta ambalajlı su olmak üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışına gitmesi sosyal medyada tepki çekmişti. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte, depozito uygulamasını gerekçe göstererek maliyetin üzerinde zam yapan firmalara yönelik denetim süreci resmen başlamış oldu.