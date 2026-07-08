Dev telekom şirketi iflas etti: Mobil şebeke faaliyetleri tamamen durdurulacak

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Dish Wireless, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle resmi olarak iflas koruma sürecine girdi. Şirket, yeniden yapılandırma planı kapsamında mobil operatörlük faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

Dish Wireless ile çatı kuruluşu Dish DBS, 30 Haziran itibarıyla Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu. Böylece şirketin uzun süredir büyütmeye çalıştığı mobil şebeke operatörlüğü girişimi de sona erme sürecine girmiş oldu.

2 MİLYAR DOLARLIK BORCUNU ÖDEYEMEDİ

Şirketin mali krize sürüklenmesinde, 1 Temmuz'da vadesi gelen 2 milyar dolarlık borç ödemesini gerçekleştirememesi etkili oldu.

Yaşanan nakit sıkışıklığı nedeniyle söz konusu yükümlülüğünü yerine getiremeyen şirket, finansal yeniden yapılandırma için mahkeme korumasına başvurdu.

23 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ SÜRECİ GECİKTİ

Öte yandan EchoStar'ın, AT&T ile yürüttüğü yaklaşık 23 milyar dolarlık frekans (spektrum) satışının planlanan takvimin gerisinde kalması da şirketin finansman arayışını olumsuz etkiledi.

Beklenen kaynağın zamanında sağlanamaması, iflas koruma başvurusuna giden sürecin önemli nedenleri arasında yer aldı.

MOBİL ŞEBEKE FAALİYETLERİ DURDURULACAK

Yeniden yapılandırma planı kapsamında Dish Wireless'ın mobil şebeke işletmeciliği faaliyetleri tamamen sonlandırılacak.

Buna karşın şirket bünyesinde faaliyet gösteren Boost Mobile ve Gen Mobile markaları hizmet vermeyi sürdürecek.

DİJİTAL YAYIN HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Şirketin televizyon ve dijital yayın tarafında faaliyet gösteren Dish TV ile Sling TV platformlarının ise iflas koruma sürecinden etkilenmeyeceği belirtildi.

Her iki platformun da faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmesinin planlandığı ifade edildi.