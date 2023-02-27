Depremde hasar gören araçlar ne olacak?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremde binlerce araç da kullanılamaz hale geldi ya da hasar aldı. Henüz kaç aracın hasar aldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. TÜİK verilerine göre deprem bölgesinde 3.1 milyondan fazla taşıt bulunuyor. Ancak, verilere göre bu araçların sadece yaklaşık yüzde 17.1’i kasko sigortalı. Yani, otomobilden traktöre yaklaşık 2.6 milyon adet aracın kasko sigortası yok. Ayrıca hasarı kasko sigortasından tazmin edebilmek için poliçede deprem teminatının da bulunması gerekiyor. Dar kapsamlı kasko poliçelerinde deprem teminatı bulunmuyor. Deprem bölgesinde hasar almış ve kasko sigortalı tüm araçların hasarının tazmin edilmesi de söz konusu olmayacak. Bu da depremzedelere ciddi bir maliyet getirecek.

HASAR BİLDİRME SÜRESİNE DIKKAT

Depremzedelerin sigorta şirketlerine kasko sigortalı araçlarının hasarıyla ilgili olayın gerçekleşmesi ya da gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren beş gün içinde başvurması gerekiyor. Ancak hem mücbir ve olağanüstü durumun başvuru güçlüğü yaratması, hem de Yargıtay’ın hasar ihbar süresine uyulmaması nedeniyle kabul etmediği bir dava olmadığından dolayı bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor.

Ekonomik açıdan dibe vuran depremzedelerin bir kısmı araçlarını satışa çıkarıyor ve piyasa fiyatının altında satmak zorunda kalıyor. Bu noktada da fırsatçılar ortaya çıkmış durumda.

ARAÇ SAHİBİNİN KUSURU YOK

Hukukçular yıkılan binalar nedeniyle hasar alan araç sahiplerinin kusurlu yapılmış binanın müteahhidine, yapı denetim şirketine ve iskân veren belediyeye dava açılabileceğini söylüyor. Sonuç olarak kurallara uygun yapılmayan, denetlenmeyen ve izin verilen yapının yıkılması sonucu taşıtın hasar görmesinde, araç sahibinin bir kusuru bulunmuyor.

Benzer şekilde kamu binaları için de ilgili kişi ve kurumlara dava açılabilir. Tabii bunun için binalarda yapım kusuru (eksik ya da hatalı malzeme, hatalı proje vb.) olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Deprem sırasında parçalanan yol kesimleri üzerinde aracı hasar alanların kasko sigortası varsa hasarlarını tazmin edebiliyor. Eğer kasko sigortaları yoksa ilgili kurumdan tazmini talep etmek ve reddi halinde dava açmaktan başka bir şansı yok.

YENİLENDİ VE MOTOR AİLESİ GÜNCELLENDİ

Fransız markanın D segmentindeki temsilcisi 508’in tasarımında yenilikler yapılırken motor ailesi de güncellendi. Yenilenen Peugeot 508, haziranda Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. 508’de 180 HP ve 225 HP gücünde yeni iki adet şarj edilebilir hibrit, 1.2 litre hacminde 130 HP güç üreten benzinli ve 1.5 litre hacminde 130 HP güç üreten dizel motor seçenekleri sunulacak. Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına özel, 1.6 litre 218 HP’lik benzinli bir versiyon da ürün gamında yer alacak.

BEŞİNCİ NESİL HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Toyota, Türkiye’de de üretilen Corolla modelinin makyajlı neslini satışa sundu. Corolla’nın anahtar teslimi satış fiyatı 706 bin 900 TL’den başlıyor. Corolla’da daha önce olduğu gibi 1.5 litre benzinli ve 1.8 litre hibrit motor seçenekleri sunuluyor. 1.5 litrelik benzinli motor 125 HP güç ve 153 Nm tork üretiyor. Hibrit versiyonda ise artık beşinci nesil hibrit teknolojisi kullanılıyor. Yeni lityum iyon batarya ile donatılan yeni nesil hibrit 1.8 litrelik sistemin gücü yüzde 15 artırılarak 140 HP’ye ulaşmış. Corolla Hybrid’in 0-100 km/s hızlanması 1.7 saniye iyileştirilerek 9.3 saniyeye indirilmiş. Önceki nesil sisteme göre radar ve kamera sistemleri geliştirilen Toyota Safety Sense 3, artık daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak daha kapsamlı bir koruma sağlıyor.

ELEKTRİKLİ MODELİN UZUN MENZİLLİSİ GELDİ

SKYWELL, elektrikli SUV modeli ET5’in iki yeni versiyonunun satışına başladı. 85.96 kwh’lık yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, WLTP verilerine göre şehir içinde 646 km’ye kadar menzil sunmasıyla dikkat çeken iki yeni versiyondan ET5 Long Range Legend’in fiyatı 1.499.000 TL’den, ET5 Long Range Exclusive’in de fiyatı 1.899.000 TL’den başlıyor. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Kısa sürede Türkiye pazarında kabul gören Skywell, 2022’de 1 150 adetlik sipariş adedine ulaştı. Özellikle 2022’de yaşanan global lojistik problemlerinden kaynaklı yıllık teslimat hedefimizi revize ettik. 2023 yılı hedefimizi, 2 bin 500 adet olarak belirledik. Aralıksız sürdürdüğümüz sevkıyatlarımızla araç bulunabilirliği için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

HOLLANDALI GO SHARİNG’İ SATIN ALDI

BINBIN, Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek’teki yatırımlarından sonra Hollanda merkezli Go Sharing’in hisselerini devralarak, faaliyet gösterdiği ülkelere Hollanda, Belçika, Almanya ve Avusturya’yı da dahil etti. Böylece BinBin, Türkiye’nin en büyük mikromobilite şirketi oldu. BinBin CEO’su Kadir Abdik, satın almaya ilişkin değerlendirmesinde, “Ulaşımda geleceğin mikromobilite çözümlerinde olduğu inancıyla 2019’da başladığımız yolculukta çok kısa sürede büyük mesafe kat ettik. Halihazırda BinBin markası altında beş ülkede 21 şehirde 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyoruz” diye konuştu.