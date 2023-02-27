Ali Babacan: 'Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın'
Ali Babacan, tribünleri hedef alıp Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Bahçeli'ye çağrı yaptı. Babacan, "Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'hükümet istifa' sloganları nedeniyle tribünleri ve futbol kulüplerini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklama yapan Babacan, iktidar cephesine "Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenin" diye seslendi.
Babacan, "İktidarın küçük ortağı elinde çekiç olduğu için her gördüğünü çivi sanıyor. Bildiği tek şey yasaklamak, engellemek. @dbdevletbahceli @RTErdogan Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın. Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın: Barınma ve ısınma sorununu çözün" dedi.
Hocalı Katliamı’nın 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) February 26, 2023
İnsanlığın katliamlara, acıya ve nefrete bir daha tanık olmamasını diliyorum.
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