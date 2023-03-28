Depremlerin ardından tuşlu telefonlar yeniden vitrinlerde sergilenmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurttaşlar şarjı uzun süre dayandığı için unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara yöneldi. Kırıkkale'de de yurttaşalar, telefon bayilerindeki tuşlu telefonlara yoğun ilgi gösteriyor.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:00
Depremlerin ardından tuşlu telefonlar yeniden vitrinlerde sergilenmeye başlandı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından yurttaşlar şarjları kısa sürede biten akıllı cep telefonlarından tuşlu cep telefonlarına yöneldi.

Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen yurttaşalar, Kırıkkale'de de telefon bayilerinin yolunu tutuyor. Şarjı daha geç bittiği için yurttaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı. Artan ilgi sonrasında cep telefonu bayilerinde yeniden tuşlu telefonlar vitrinlere çıkartıldı. Kırıkkale'de telefon bayi işletmecileri, depremlerin ardından tuşlu cep telefonlarında artış yaşandığını söyledi. 

"İLİMIZE GELEN DEPREMZEDE ARKADAŞLARA DA SATIYORUZ" 

Depremden önce tuşlu telefonların sadece asker ve yaşlılar tarafından tercih edildiğini kaydeden telefon bayisi işletmecisi Şinasi İse, "Tuşlu telefon satışlarımız depremlerin ardından arttı. Genelde tuşlu telefonları asker ve yaşlılara satıyorduk. Ama şu anda ilimize gelen depremzede arkadaşlara da satıyoruz. Şarjı ve sinyal gücü güçlü olduğu için tercihleri tuşlu telefon oluyor. Bu telefonlar özellikleri ile talebini artırdı. Satışlarımız artış gösteriyor" dedi. 


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