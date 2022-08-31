Dernek başkanı duyurdu: İçkiye zam yolda
Zamla birlikte rakı fiyatı 570 liraya dayandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam geleceğini duyurdu. Zamla birlikte içki grubuna ait markaların rakıla fiyatları 569 liraya kadar yükseldi.
70 cl rakı 429 lirayı buldu.
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