Dernek başkanı duyurdu: İçkiye zam yolda

Zamla birlikte rakı fiyatı 570 liraya dayandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:19
Dernek başkanı duyurdu: İçkiye zam yolda
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam geleceğini duyurdu. Zamla birlikte içki grubuna ait markaların rakıla fiyatları 569 liraya kadar yükseldi. 

70 cl rakı 429 lirayı buldu.


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