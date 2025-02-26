Dev Alman bankası Commerzbank'tan kritik Türk Lirası yorumu: Değer kaybı sürebilir!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:05

Almanya'nın önde gelen bankası Commerzbank'ın analisti Tatha Ghose, dün açıklanan sektörel enflasyon beklentilerinin ardından, Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybedebileceği öngörüsünde bulundu. Ghose, faiz oranlarının enflasyonla mücadele için yeterli olup olmadığına dair artan şüphelerin, Türk Lirası'nın zayıflamasına yol açabileceğini belirtti.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ KRİTİK SEVİYEDE

Commerzbank analisti Ghose, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 aylık hanehalkı enflasyon beklentisinin yüzde 59,2'ye yükseldiğini hatırlatarak, bunun ücretler üzerinden enflasyon görünümü için kritik bir göstergede bulunduğunu söyledi.

“Piyasa katılımcıları, yüzde 45'lik politika faizinin enflasyondan arındırılmış pozitif reel oran sağladığına inanmayabilir” diyen Ghose, böyle bir güvenin eksikliğinde Türk Lirası'nın riskten kaçış ortamında daha fazla volatiliteye maruz kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Dolar/TL, dünkü işlemde 36,70 ile tarihi zirveye ulaşırken, şu anda 36,43 seviyelerinde yatay seyir izliyor.