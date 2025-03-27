Dev banka Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı!
Odeabank, BAE merkezli ADQ tarafından satın alındı. Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla yapılan anlaşma sonrasında, ADQ, bankanın büyük bir kısmının sahibi oldu. Devir işlemi, gerekli onayların ardından tamamlandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini satın alarak bankanın yeni sahibi oldu. Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma, gerekli onayların ardından 26 Mart 2025 itibarıyla tamamlandı.
Odeabank’taki pay sahipliği oranı, ADQ'nun yüzde 96’a ulaşırken, Bank Audi ve diğer hissedarların sahip olduğu pay sıfıra indi. Söz konusu işlem, 12 Mart 2025’te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayının ardından, Rekabet Kurumu’nun onayıyla 20 Mart 2025’te kamuoyuna duyurulmuştu.
Etiketler: #odeabank #birleşik arap emirlikleri #hisse #BDDK
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