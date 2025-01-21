Donald Trump gümrük vergisini erteledi: Demir cevheri fiyatları yükseldi!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:20

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:20

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına gümrük vergisi uygulamama kararının ardından yükseldi.

DALIAN EMTİA BORSASI'NDAKI ARTIŞ

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah saatlerinde yüzde 0,81 artışla 806,5 yuan/ton (110,89 dolar) seviyesinden işlem gördü. Kontrat, seansın başlarında 808 yuan/ton ile 12 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

SİNGAPUR BORSASI'NDA YÜKSELME

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, TSİ 06.31'de yüzde 1,28 artışla 105,15 dolar/tona çıktı.

ÇİN’DE YÜKSEK FIRIN ÜRETİMİ ARTIYOR

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, Çin'deki 247 yüksek fırın çelik üreticisinin ortalama sıcak metal üretimi geçen hafta günlük 1.100 ton arttı.

TRUMP’IN TİCARET POLİTİKASI ETKİSİ

Trump'ın açılış politikalarının ticaret ortaklarına hemen ağır gümrük vergileri uygulamak yerine müzakere edeceğini göstermesiyle Çin hisse senetleri yükselişle açıldı ve yuan güçlendi.

ARZ ENDİŞELERİ AZALDI

Avustralya'nın en büyük dökme yük ihracat terminali Port Hedland'ın şiddetli tropik kasırganın bölgeden uzaklaşmasının ardından dün erken saatlerde yeniden açılmasıyla arz endişeleri hafifledi.

BHP’DEN ÜRETİM ARTIŞI AÇIKLAMASI

Dünyanın borsada işlem gören en büyük madencisi BHP, bugün yaptığı açıklamada Aralık çeyreğinde demir cevheri üretiminin arttığını belirtti.

ŞANGHAY VADELİ İŞLEMLER BORSASINDA KARIŞIK SONUÇLAR

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,48 ve yüzde 0,37 arttı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,06 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,17 düşerken, paslanmaz çelik ise yüzde 0,23 değer kazandı.