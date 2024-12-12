Dev kredi kuruluşlarından Türkiye enflasyon açıklaması: Faiz indirimi beklentisi masada!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:13

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:13

S&P Kıdemli Direktörü Gill, Türkiye'nin tek haneli enflasyona ancak 2027 sonunda ulaşacağını belirtirken, Türk lirasına duyulan güvenin güçlenmesinin kredi notunu olumlu etkileyebileceğine dikkat çekti. Fitch Kıdemli Direktörü Morales ise, yüksek enflasyon ve zayıf para politikası nedeniyle Türkiye'nin kredi notunda daha yavaş bir artış beklediğini ifade etti.

Türkiye, 2024’ü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından iki basamak not artışıyla kapattı. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Gill ile Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, 2025 yılı için enflasyon ve olası not artışı hakkında değerlendirmelerini AA muhabirine paylaştı.

FAİZ İNDİRİMİNE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

Gill, enflasyonun 2025'te yüzde 24, 2026'da ise yüzde 15'in biraz üzerinde olmasını bekliyor. Faiz indiriminin ise 2025'in başlarında yapılabileceğini belirten Gill, ilk indirimin 250 baz puan civarında olmasını öngörüyor.

TÜRK LİRASI'NA GÜVEN VE NOT ARTIŞI

Gill, Türk lirasına duyulan güvenin artmasının, döviz mevduatlarının ve kur korumalı mevduatların azalmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Ayrıca, not artışının, 2025 ve 2026 yıllarındaki para politikası ve ekonomik gelişmelerle bağlantılı olacağını belirtti.

FITCH'İN TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞI

Morales, Fitch'in Türkiye’nin kredi notunu iki kez artırdığını ve 2025’te enflasyonun yüzde 46'dan yüzde 24'e düşmesini beklediklerini söyledi. Ancak, enflasyonun Türkiye için önemli bir kırılganlık oluşturduğunu vurguladı.

KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMELERİ

2023'ün ikinci yarısından itibaren Türkiye, ortodoks para politikalarına yöneldi ve 2024’te kredi notu artışı sağlandı. S&P, Türkiye’nin notunu "B+"ya çıkararak pozitif görünümünü korudu. Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti.