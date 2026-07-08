Dolar, altın ve borsa geride kaldı: Haziran ayında en çok kazandıran yatırım aracı hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini yayımladı. Verilere göre, aylık bazda en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşirken, yıllık bazda yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'TE

Haziran ayında DİBS, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,36, ABD Doları yüzde 0,05 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde Euro yüzde 1,41, BIST 100 endeksi yüzde 3,13 ve külçe altın yüzde 7,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan hesaplamada ise mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17, ABD Doları yüzde 0,85 oranında reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 6,64 oranında değer kaybetti.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) görüldü.

Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,29 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK GETİRİDE BIST 100 ZİRVEDE

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,16 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,95 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK BAZDA EN FAZLA KAZANDIRAN BIST 100 OLDU

TÜİK verilerine göre yıllık bazda da en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,34 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 16,14, DİBS yüzde 6,87 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,24 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık ABD Doları yüzde 8,48, Euro ise yüzde 8,60 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,04 oranında reel getiri sağlarken, ABD Doları yüzde 11,26 ve Euro yüzde 11,38 oranında yatırımcısına kaybettirdi.