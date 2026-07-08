Motorine peş peşe ikinci zam: Litre fiyatı ne kadar oldu?

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Yurttaşlar, "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularının yanıtını araştırırken, motorin fiyatlarına bir zam daha geldi.

MOTORİNE 76 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapıldı.

Motorin grubunda dün de litre başına 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı uygulanmıştı. Böylece motorin fiyatı iki gün içinde toplam 2 lira 9 kuruş yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

62.87 TL Motorin litre fiyatı: 66.78 TL

66.78 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

62.68 TL Motorin litre fiyatı: 66.63 TL

66.63 TL LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

63.82 TL Motorin litre fiyatı: 67.90 TL

67.90 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir