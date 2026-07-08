Tahran'dan ABD'ye ezici yanıt tehdidi: Batı Asya'da tırmanan kriz petrolü uçurdu

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim küresel piyasalarda risk algısını artırdı. ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik kapsamlı misilleme operasyonu başlatmasının ardından petrol fiyatları son iki ayın en yüksek seviyesine çıkarken, artan enflasyon beklentileri nedeniyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

Piyasaların gözü ise bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantı tutanaklarına çevrildi.

CENTCOM'DAN İRAN'A KAPSAMLI OPERASYON

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a karşı geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlattı.

Pentagon tarafından paylaşılan bilgilere göre operasyon kapsamında 80'den fazla İran askeri hedefi vuruldu.

Operasyonda hava savunma sistemleri, kıyı radarları ve komuta merkezleri imha edilirken, Devrim Muhafızları'na ait 60'tan fazla bot da hedef alındı.

Washington yönetimi, M/T Al Rekayyat, M/T Wedyan ve M/T Cyprus Prosperity isimli ticari gemilere düzenlenen saldırıları "ateşkesin açık bir ihlali" olarak nitelendirirken, askeri operasyonların sürebileceği mesajını verdi.

TAHRAN'DAN 'EZİCİ YANIT' MESAJI

İran yönetimi ise operasyonu "açık bir saldırganlık" olarak değerlendirdi.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Devrim Muhafızları yetkililerinin "ezici yanıt verilecek" yönündeki açıklamaları, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti.

Öte yandan ABD yönetimi, İran petrolünün ihracatına 60 gün süreyle izin veren genel lisansı da iptal etti. Kararın, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırdığı değerlendiriliyor.

PETROL SON İKİ AYIN ZİRVESİNDE

Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

Geçen perşembe günü 70,15 dolar seviyelerine kadar gerileyen Brent petrol, gelişmelerin ardından yönünü yukarı çevirdi.

Brent petrol, pazartesi gününü 72 dolardan kapatmasının ardından salı günü yüzde 5,46 yükselerek gün içinde 76,60 dolar seviyesini test etti. Böylece Brent petrol son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTINDA SATIŞ BASKISI ARTTI

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği öngörüleri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın, salı günkü işlemlerde 4 bin 96 dolara kadar gerileyerek günü yüzde 1,42 kayıpla 4 bin 106 dolardan tamamladı.

Çarşamba sabahı kayıplarının bir bölümünü telafi eden ons altın, saat 08.03 itibarıyla 4 bin 126 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise gelişmelerin etkisiyle dün 6 bin 159 TL seviyesine kadar geriledi. Bugün ise kayıplarını sınırlayarak 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.09 itibarıyla 6 bin 218 TL seviyesinde işlem gördü.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Küresel piyasalar bugün saat 21.00'de açıklanacak Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarına odaklandı.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh dönemine ilişkin ilk toplantının tutanaklarında para politikasının seyrine yönelik ipuçlarını arayacak.

Analistler, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve bunun da eylül ayına ilişkin faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Yüksek faiz beklentilerinin ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği değerlendiriliyor.