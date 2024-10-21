Fitch Ratings Türk bankalarının performansını açıkladı: Zayıf performans ve düşük karlılık beklentisi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:53

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:53

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in son üç aylık Türkiye raporunda, “Düzenlemeler ve yüksek faiz oranları Türk bankalarının performansını olumsuz etkiledi” ifadeleri yer aldı. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türk bankalarının marjlarının 2024 ikinci çeyrekte sıkışmaya devam ettiğini ve iyileşen faaliyet koşullarına rağmen performansın zayıf kaldığını vurguladı.

AYLIK KISITLAMALAR BASKI YARATIYOR

Fitch, yüksek TL mevduat faizleri ile kredi büyümesine getirilen aylık kısıtlamaların, hem fonlama maliyetleri hem de işlem hacimleri üzerinde baskı yarattığını, takipteki kredi (TGA) girişlerinin ise teminatsız bireysel kredilere bağlı olarak hafif bir artış gösterdiğini bildirdi.

Datawatch raporu çerçevesinde 13 bankayı incelediklerini açıklayan Fitch, “Kapsamdaki bankaların faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar oranı, marj baskısı, faaliyet giderleri üzerindeki enflasyon etkisi, zayıf iş hacimleri ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2024 ikinci çeyrekte yüzde 2,9’a geriledi. Net ücret ve komisyonlar, daha düşük hacimlerle birlikte yavaş bir büyüme gösterirken, swap maliyetlerinden kaynaklanan alım satım zararları ve azalan müşteri işlemleri, kapsam dahilindeki bankaların toplam gelirlerinin yüzde 18’ini olumsuz etkiledi” dedi.

FITCH TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu mart ve eylül aylarında birer kademe artırdı. 8 Mart 2024’te Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten Fitch, görünümü "durağan"dan "pozitif"e revize etmişti. 7 Eylül’de ise kredi notu "B+"dan "BB-"ye çıkarılarak, görünüm "pozitif"ten "durağan"a değiştirildi.

Fitch, geçen ay dolar/TL yılsonu seviyesinin 36 TL olmasını beklediğini açıklarken, "Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar (Kamu ve Finans Kurumları Güncellemesi)" başlıklı webinarda, Türk bankaları için 2024 karlılık görünümünü zayıf bulmuştu.