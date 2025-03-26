TCMB açıkladı: Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Yayımlanan verilere göre yurttaşın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yükseldi.

TCMB açıkladı: Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseliyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Rapora göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi reel sektör için ise yüzde 41,1 oldu.

Yurttaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, mart ayında sınırlı yükseldi. Hanehalkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 59,3 oldu. Öte yandan, piyasa katılımcıları ve reel sektör için enflasyon beklentileri gerilerken; piyasa katılımcıları ile Yurttaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas 34,7 oldu.

12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için yüzde 59,3 oldu. Önceki dönemde beklenti yüzde 59,2 seviyesindeydi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükselmiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3,0 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."


Etiketler: #TCMB #enflasyon #enflasyon beklentisi #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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