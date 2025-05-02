Dev kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den yıl sonu dolar/TL tahmini!
S&P Global Ratings, ABD'nin uyguladığı politika değişikliklerinin küresel ekonomiler üzerinde yarattığı belirsizliklere dikkat çekerek, Türkiye'nin gelecekteki ekonomik büyüme ve enflasyon oranlarına dair tahminlerini güncelledi. Türkiye için işsizlik oranı ve döviz kuru beklentilerini de paylaşan kuruluş, ülkenin ekonomisinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir seyir izleyeceğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, ABD yönetiminin politika kararlarının küresel ekonomiler, tedarik zincirleri ve kredi koşulları üzerindeki belirsiz etkilerine dikkat çekerek, birçok ülke için makroekonomik tahminlerini güncelledi.
ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNİ
Türkiye için 2025-2028 dönemine dair öngörüleri de açıklayan S&P, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,3 ve 2028'de yüzde 3,2 büyümesini bekliyor. Ayrıca, enflasyon oranlarının ise sırasıyla yüzde 33, yüzde 18,3, yüzde 14,2 ve yüzde 12,7 olacağını tahmin etti.
Kredi derecelendirme kuruluşu, işsizlik oranlarının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağını belirtirken, dolar/TL'nin aynı yıllarda sırasıyla 43, 48, 52 ve 55 seviyelerine ulaşacağını öngördü.
YIL SONU FAİZ TAHMİNİ
S&P, Türkiye için yıl sonu politika faiz tahminlerini ise 38, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı.
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