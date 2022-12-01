DEVA Partili Gencal Cumhuriyet TV ekranlarında yanıtladı: 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'

01 Aralık 2022 Perşembe, 11:04

Milyonlarca çalışan tarafından asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkındaki tartışmalar ilgiliyle takip ediliyor. Asgari ücretlinin alım gücü eriyor, yurttaşlar aralık ayında zam bekliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay ilk toplantısını yapacak. DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Rıfat Gencal, Cumhuriyet TV'de yayımlanan Ebru Birçak Edebali'nin "Günaydın" programında asgari ücret gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"Asgari ücret zammı ne kadar olmalı?" sorusuna yanıt veren Gencal, "Şu andaki 5 bin 500 lirayla karşılaştırdığınız zaman asgari ücrete, minimum yüzde 50 zam yapılması ancak ve ancak bu seneki açlık sınırına ulaştıracak bir rakam" dedi.

Gencal şunları kaydetti:

"Dün TÜRK-İş açıklık sınırı açıkladı. 7 bin 800 lira civarında bir rakam... Açlık sınırının gelmiş olduğu noktada, 5 bin 500 lirayla karşılaştırdığınız zaman aralık ayını da dahil edin yaklaşık olarak gıda diyelim. Çünkü gıda ağırlıklı olarak orta ve alt gelir gruplarındaki insanların tüketim kompozisyonunda çok fazla yer tutan bir nokta. Yüzde 5'te öyle oldu. Yaklaşık olarak 8 bin 100- 8 bin 200 gibi bir rakama denk geliyor. Bu tamamen matematik. Şu andaki 5 bin 500 lirayla karşılaştırdığınız zaman, asgari ücrete minimum yüzde 50 zam yapılması ancak ve ancak bu seneki açlık sınırına ulaştıracak bir rakam."