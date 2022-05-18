DEVA Partisi'nin 'ittifak' modeli netleşti: 'Hükümet büyük olasılıkla yıl sonuna doğru seçime gidecek'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:13

DEVA Partisi seçime kendi logı ve ismiyle girme kararı aldığını açıklamıştı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, seçimlerde DEVA Partisi'nin ittifak planına ilişkin DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ile konuştu.

"Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası'nın getirdiği zorunluluk gereği bir parti kendi kimliği ile seçime giriyorsa 41 yerde, yani illerin yarısından fazlasında kendi listesinden aday göstermek zorunluluğunda" olduğunu ifade eden Sarıkaya, Şahin'e "40 yer için de bu söz konusu olacak mı?" diye sordu.

Şahin ise "Biz seçime kendi listemizle girme konusunda kararlıyız. Bugün için parti kurullarımızın aldığı karar bu yönde. Ancak büyük olasılıkla bu yıl sonuna doğru hükümet erken seçime gidecek. Çünkü amacı sandık kurullarıydı. Onu da oluşturduğu için seçime erken gidecek gibi görünüyor. İttifak halinde seçime girmek mümkün hale gelecek" yanıtını verdi.

“BAZI YERLERDE SP BİZİM LİSTEDEN GİRER”

Öte yandan seçimin yeni kanun düzenlemesi ile zamanında yapılması durumunda 41 yer dışında kalan illerde ortak listenin söz konusu olup olamayacağına ise Şahin şöyle yanıt verdi:

"Bu konuda parti organlarımızın bir kararı yok. Eğer artık oyların heba olmamasını sağlayacaksa ittifak modellerine açık olduğumuzu zaten baştan beri söylüyoruz. Bakarsınız bazı yerlerde SP bizim listemizden, bakarsınız diğer yerde biz SP’nin listesinden gireriz. Hangi sırayla olacağının önceden belirlenmesi gerekiyor. Ancak bugün için bir yol haritamız yok. Tek kararımız seçime kendi kimliğimizle katılmak."