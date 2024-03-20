Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan ABD sermayeli GATES fabrikalarında 350 Birleşik Metal-İş Sendikası üyesinin 12 gündür sürdürdüğü grev, kazanımla sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 20:48
Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı
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Birleşik Metal-İş ile GATES işvereni arasında 27 Eylül 2023’te başlayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, kadın işçilerin çoğunlukta olduğu işyerinde 8 Mart’ta greve çıkıldı.

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreteri Ali Çeltek, Şube Başkanı Evren Aktürk ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ve işveren heyeti arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin sonucunda anlaşma sağlandı. 

İŞTE KAZANIMLAR

Konuya ilişkin açıklama yapan  Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar,  sözleşmeyle elde edilen kazanımlar şöyle sıralandı:

-2024 Ocak ayı için ortalamada işçi ücretlerine yüzde 105 zam

-2024 ikinci 6 ay için asgari ücret korumalı enflasyon oranında zam

-2025 Ocak ayı için asgari ücret korumalı, enflasyon + 4 refah payı eklemeli zam

-2025 son 6 ay için enflasyon+4 zam

-2025 Ocak ayı itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortası

-Yılda 90 gün olarak uygulanan ikramiye, yılda 120 güne çıkarıldı (4 ikramiye oldu)

-Yeni hak kazanımlarıyla birlikte sosyal haklara yüzde 140 zam

-Yılda 1 adet 1500 lira olarak uygulanan erzak yardımı, yılda 3 adet 3’er bin lira olarak uygulanacak

"DESTAN YAZDINIZ"

İşçilere seslenen Özkan Atar, grevin ertelenmesi için işverenin girişimde bulunduğunu hatırlatarak,  “Grev yasaklarına başvurulması durumunda bu yasağı asla tanımayacağımızı söyledik. ‘Yasaklarınız bize sökmez! Grevimiz, üyelerimizin alkışlarla karşılayacağı bir toplu sözleşme imzalanana dek sürecek’ dedik. Ve bugün grev hakkına sonuna kadar sahip çıkan siz Gates işçileri, bir destan yazdınız! Sendikamız adına, verdiğiniz bu onurlu mücadeleden dolayı sizi kutluyorum, size saygılarımı sunuyorum” dedi.

 


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