Diş hekimliği fakültesi öğrencileri eğitim materyallerinin ücretini karşılayamıyor

17 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, diş hekimliği öğrencilerinin yaşadığı sıkıntıları Cumhuriyet’e anlattı.

Öğrencilerin ekonomik sorunlarına dikkat çeken Gül, “Beş yıllık diş hekimliği eğitim sürecinde, ilk üç yılda teorik derslerin yanında, laboratuvar ortamındaki maketler üzerinde farklı materyaller kullanılarak klinik öncesi pratik uygulamalar yapılır. Öğrenciler eğitim süresince kullandıkları malzemeleri ve aletleri ilk üç yılda tümüyle, klinik eğitimin daha yoğun olduğu 4. ve 5. sınıfta ise çoğunlukla kendileri karşılar” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ ETKİSİ YÜKSEK

Öğrencilerin kullanmak zorunda oldukları malzeme fiyatlarının, öğrenci ve ailelere getirdiği ek maliyetin son dönemde döviz etkisiyle arttığını belirten Gül, “Kurun yükseldiği güncel ekonomik tabloda öğrenciler; doğrudan dövize endeksli malzemeleri almakta zorlanıyor. Fakültelerin çoğu, öğrencilere bu malzemeleri sağlamazken sağlayanların verdikleri de yetersiz kalıyor. Mesela bir beyaz önlüğün fiyatı 60 TL, bir vazelin 47 TL, birinci sınıf öğrencilerinin kullandığı sert alçı 30 TL. Bunlar bir defa alınan örnekler, kullanılınca tekrar alınıyorlar. Öğrenciler bazen gereken tüm malzemeleri alamıyor ya da aldıklarını kısıtlı kullanıyor. Daha ucuz olan kalitesiz ürünlere yöneldiklerini de söylüyorlar” bilgisini paylaştı.

‘YARDIM EDİYORUZ’

“Öğrenciler yurt, kredi, eğitim materyallerini satın alma gibi konuları düşünmekten, zaten son derece stresli bir süreç olan diş hekimliği eğitimi sırasında derslerine konsantre olamıyor” diyen Gül, “Ekonomik zorluklar; sosyal sorunları, olumsuz barınma ve beslenme koşullarını, dolayısıyla sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı. ADO olarak öğrencilere destek vermeye çalıştıklarını söyleyen Gül, “Meslektaşlarımızın katkısı ve zaman zaman düzenlediğimiz kursların geliriyle oluşan burs fonundan öğrenci arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Ekonomik sıkıntılar eğitim hakkının önüne geçmemeli” diye konuştu.