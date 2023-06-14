Dış ticaret açığını büyütüyor: Altın ithalatı yüzde 360 arttı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:14

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-nisan döneminde parasal olmayan altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 360,5 artarak 11 milyar 787,1 milyon dolar oldu.

Dünya’dan Naki Bakır’ın aktardığına göre, Türkiye’nin son yıllarda dramatik biçimde artarak dış ticaret ve cari işlemler açıklarını büyüten “parasal olmayan altın” ithalatı, getirilen bazı kısıtlayıcı önlemlere rağmen bu yılın ilk dört ayında da artış ivmesini korudu.

Parasal olmayan altında nisan sonu itibariyle son bir yıldaki ithalat 29 milyar 668,1 milyon dolarla tarihi en yüksek düzeye ulaştı. İthalatın bu ivmeyi koruması durumunda yılın tümünde 30 milyar doları aşması bekleniyor. Parasal olmayan altın ithalatında en yüksek yıllık düzey 25,2 milyar dolarla 2020 yılında, ikinci en yüksek düzey ise 20,4 milyar dolarla geçen yıl gerçekleşmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞININ ÜÇTE BİRİ

İlk dört ayda 841,9 milyon dolar olan parasal olmayan altın ihracatı düşülünce, ithal altına ödenen net döviz geçen yılın eş dönemine göre yüzde 504,8 artışla 10 milyar 945,2 milyon dolar oldu. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre ödemeler dengesi kapsamındaki tanımıyla ocak-nisan döneminde 36 milyar 341 milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının yaklaşık üçte biri, net altın ithalatından kaynaklandı. Başka deyişle parasal altın ticareti dolayısıyla çıkan net döviz, dış ticaret açığını yüzde 43 büyüttü.

EN FAZLA İSVİÇRE’DEN

Türkiye bu yıl da altın ithalatının büyük bölümünü İsviçre’den gerçekleştirmeye devam etti. İlk dört aydaki ithalatın 8 milyar 653,1 milyon dolarla yüzde 73,4’ü, dünyanın en büyük rafine ve transit merkezi olması dolayısıyla küresel altın ticaretinde öne çıkan bu ülkeden ithal edildi. Dört aylık ithalatın yüzde 16,2’sini oluşturan 1 milyar 911,9 milyon dolarlık bölümü ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gerçekleştirildi. İthalat tutarında bu ülkeleri 373,9 milyar dolarla Hong Kong, 92,4 milyon dolarla Irak ve 77,4 milyon dolarla İtalya izledi.

Türkiye, Ocak 2013-Nisan 2023 döneminde birikimli olarak 41 milyar 534 milyon dolarlık da parasal olmayan altın ihraç etti. Böylece anılan dönemde parasal olmayan altın ticaretinde oluşan açık, başka deyişle dışarı giden net döviz miktarı 92 milyar 643,2 milyon dolar oldu.

Söz konusu tutar ödemeler dengesindeki tanımıyla anılan dönemde kümülatif 546,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının yüzde 17’sini, 312,9 milyar dolar olan kümülatif cari açığın da yüzde 29,6’sını oluşturdu.