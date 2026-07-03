Cumhuriyet Gazetesi Logo
DİSK-AR haziran bültenini yayımladı: Asgari ücret enflasyon karşısında 5 bin lira eridi

DİSK-AR haziran bültenini yayımladı: Asgari ücret enflasyon karşısında 5 bin lira eridi

3.07.2026 14:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
DİSK-AR haziran bültenini yayımladı: Asgari ücret enflasyon karşısında 5 bin lira eridi

TÜİK’in haziran ayı verilerini değerlendiren DİSK-AR, resmi rakamlardaki düşüşün fiyatların azaldığı anlamına gelmediğini belirterek asgari ücretin enflasyon karşısında net 4 bin 986 TL eridiğini açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından "Enflasyon Haber Bülteni"ni yayımladı.

Bültende, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 32,11, on iki aylık ortalamalara göre değişimin yüzde 32,03, aylık enflasyonun ise yüzde 0,99 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. Aralık ayına göre altı aylık enflasyonun ise yüzde 17,76 olduğu belirtildi.

DİSK-AR, TÜİK tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verilerinin memur ve emeklilerin maaş ile aylık artışlarının hesaplanmasında esas alındığını ifade etti.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

'ENFLASYON GELİR DAĞILIMINI BOZUCU BİR İŞLEV GÖRÜYOR'

Raporda, son yıllarda yüksek seyreden enflasyonun dar gelirli kesimlerin alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor."

'ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA 4 BİN 986 TL ERİDİ'

Bültende, enflasyonun ücretler üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Haziran ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 4 bin 986 TL olduğu belirtilirken, en düşük emekli aylığının aynı dönemde 3 bin 552 TL eridiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, resmi enflasyon verilerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale gelmişti. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor."

İlgili Konular: #asgari ücret #enflasyon

İlgili Haberler

Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Saldım çayıra Mevlam kayıra'
Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Saldım çayıra Mevlam kayıra' TÜİK’in haziran ayında yüzde 32,11 olarak açıkladığı yıllık enflasyon verisini değerlendiren ekonomistler, manşet rakamdaki düşüşe rağmen gıda ve konut kalemlerindeki kemikleşmiş yüksek seyre dikkat çekti. Rakamların piyasada faiz indirimi beklentisini artırdığını belirten uzmanlar, dar gelirlinin hissettiği yaşam maliyetinin ise artmaya devam ettiğini vurguladı.
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı...
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı... Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı verileriyle memur maaş katsayısındaki artış oranının netleşmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem görev maaşına hem de emekli aylığına yansıdı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan emekli zammı açıklaması: 'Adil şekilde yenilenmeli'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan emekli zammı açıklaması: 'Adil şekilde yenilenmeli' Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, temmuz ayı maaş artış oranlarının kesinleşmesinin ardından alım gücündeki kaybın telafi edilmesi ve ücretlerin adil şekilde yenilenmesi için ek iyileştirme çağrısında bulundu.