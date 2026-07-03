DİSK-AR haziran bültenini yayımladı: Asgari ücret enflasyon karşısında 5 bin lira eridi

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından "Enflasyon Haber Bülteni"ni yayımladı.

Bültende, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 32,11, on iki aylık ortalamalara göre değişimin yüzde 32,03, aylık enflasyonun ise yüzde 0,99 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. Aralık ayına göre altı aylık enflasyonun ise yüzde 17,76 olduğu belirtildi.

DİSK-AR, TÜİK tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verilerinin memur ve emeklilerin maaş ile aylık artışlarının hesaplanmasında esas alındığını ifade etti.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

'ENFLASYON GELİR DAĞILIMINI BOZUCU BİR İŞLEV GÖRÜYOR'

Raporda, son yıllarda yüksek seyreden enflasyonun dar gelirli kesimlerin alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor."

'ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA 4 BİN 986 TL ERİDİ'

Bültende, enflasyonun ücretler üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Haziran ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 4 bin 986 TL olduğu belirtilirken, en düşük emekli aylığının aynı dönemde 3 bin 552 TL eridiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, resmi enflasyon verilerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale gelmişti. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor."