DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: 'Asgari ücrette orta oyunu oynanıyor'

Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:17

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:17

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin daha iyi bir yaşamın olanaklarını birlikte araştırma ilkesiyle başlattığı daha önce eğitim ve göç sorunlarını ele alan Forum Muratpaşa’nın gündeminde bu kez Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği vardı.

Foruma katılan Disk Başkanı Çerkezoğlu asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

“KİMSE ASGARİ ÜCRETİN KOMİSYONDA BELİRLENDİĞİNİ SANMASIN”

Herkes sokakta asgari ücreti bize soruyor, ne olacak diye. Halbuki masada Türk-İş Sendikası var. Asgari Ücreti Belirleme Komisyonu’nda 15 kişi masaya oturuyor. 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi temsilcisi. Kimse asgari ücretin bu masada ortaklaşa belirlendiğini düşünmesin.

“ENFLASYONUN NEDENİNİN ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLDUĞU BİR YALANDIR”

Enflasyonun nedeni olarak ücretlerin gösterilmesinin büyük bir yalan olduğunu öne süren Çerkezoğlu, “Asgari ücreti revize etmediler kaç aydır, ne oldu enflasyon mu düştü, hayır hala enflasyon hedeflerini rezie edip arttırıyorlar."

“ASGARİ ÜCRET AİLEYLE HESAPLANMALIDIR”

Asgari ücretin ne olması gerektiği sorusuna Çerkezoğlu “Biz artık rakam söylemiyoruz. Bugün söylediğiniz rakamın bir ay sonra anlamı kalmıyor. İnsanca yaşayacak bir rakam olmalı. En azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman yoksulluk sınırı kadar gelir girmelidir. Emekli ücretleri de en düşük emekli aylığı en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmeli. Asgari ücret hala tek bir kişiye göre hesaplanıyor. Aile aile diyorlar. İLO Sözleşmesi’ne göre asgari ücret aile ile hesaplanır, o kurala imza atmıyorlar. Avrupa’da deniyor, asgari ücret aile ile hesaplanır, ona da çekince koyuyorlar. Asgari ücret işçinin ailesiyle geçineceği ücret olmalı. İPA Genel Müdürü söyledi. İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 4 asgari ücret olmuş. En azından iki kişinin aldığı asgari ücret ile bir aile yoksulluk sınırında kalabilsin diyoruz” cevabını verdi.

“DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE ASGARİ ÜCRET BU KADAR GÜNDEMDE DEĞİL”

Dünyanın hiçbir ülkesinde asgari ücretin Türkiye’deki kadar gündeme gelmediğine dikkat çeken Çerkezoğlu “Eskiden sadece Aralık’a doğru asgari ücret konuşulurdu şimdi yıl boyu asgari ücret konuşuyoruz. Bunun sebebi geçim sıkıntısı ve gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bizim DİSK olarak amacımız, Türkiye’yi bir asgari ücret ülkesi olmaktan çıkartmaktadır” dedi.