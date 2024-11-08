TCMB Başkanı Karahan'dan asgari ücret ve enflasyon açıklaması: "Kapalı Kapılar Ardında Farklı Bir Söylemimiz Yok"

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:26

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporu toplantısında asgari ücretle ilgili soruları yanıtladı. Karahan, “Bu konuda, ‘şöyle olmalı’ gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Bu, doğru olmaz. Karar verici biz değiliz. Resmi ya da gayriresmi herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz” dedi. ABD ziyaretinde yatırımcılara, ‘Asgari ücrete yüzde 25 zam, enflasyon görünümüyle uyumlu olur’ dediği iddiaları üzerine ise “İddia edildiği gibi kapalı kapılar ardında başka bir şey söylediğimiz doğru değil” ifadesini kullandı.

TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay da asgari ücret artışına değinerek, "Diğer ücretlerde yapılacak artış oranları, asgari ücret artışının muhtemelen gerisinde kalacak" açıklamasını yaptı.

Fatih Karahan, enflasyon raporu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kasım ve aralık ayında faiz indirimi ihtimali üzerine şunları söyledi:

“Talep koşulları, dezenflasyonist seviyeye gecikmeli de olsa ulaştı. Talepte dengeleme kanalından önümüzdeki dönemde katkı bekliyoruz. Beklentilerin tüm sektörlerde gerilediğini ve bunun süreceğini düşünüyoruz. Politika faizi ve makro ihtiyati düzenlemelerle enflasyon patikamızla uyumlu sıkılığı sağlayacağız. Enflasyon beklentileri düzelirken, faizin mevcut seviyede kalması, parasal sıkılığın devam etmesi anlamına geliyor. Enflasyon eğilimi düştüğünde, sıkı duruşumuzu koruyarak indirim döngüsüne geçeceğiz.”

Karahan, asgari ücretin alım gücündeki düşüş ile ilgili soruya ise, “Kapalı kapılar ardında başka bir şey söylediğimiz doğru değil. Bu konuda ‘şöyle olmalı’ gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Doğru da olmaz. Biz karar verici değiliz, kurul karar alıyor ve çeşitli süreçlerden geçiyor” diyerek yanıt verdi.

"KARAR MERCİ DEĞİLİZ"

Karahan, enflasyon tahmini için çeşitli varsayımlar yapıldığını ve enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesinin ana neden olduğunu belirtti. “Bizim amacımız enflasyonu kalıcı olarak düşürmek” diyerek, enflasyonun düşmesiyle alım gücünün artacağını ve toplumun refahının daha dengeli paylaşılacağını söyledi. Ayrıca, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ilgili olarak “Güncellemelerin enflasyona doğrudan etkisi çok düşük olabiliyor” yorumunu yaptı.

Akçay ise, “Asgari ücret için tavsiye merci değiliz ancak değişik artış oranlarının enflasyona etkisini değerlendiriyoruz. İktisadi faaliyetin yavaşladığı dönemde yapılan artışların etkisinin daha düşük olduğunu görüyoruz” dedi. Ayrıca, ücretlerin geçişkenliğinin ekonomik döngüyle ilişkili olduğunu vurguladı. “Bu dönem, ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanlar için önem taşıyor ve asgari ücret artış oranının diğer ücretlerin muhtemelen önünde olacağını düşünüyoruz.”

"BU ŞEKİLDE BİR SÖYLEMİM OLMADI"

Akçay, ileriye dönük endekslemenin gerekli olduğunu ve bu sürecin başlatılmasının olumlu olacağını belirtti. Bu durumun enflasyon beklentilerinin kırılmasını zorlaştıran geçmiş enflasyon etkilerini azaltabileceğini söyledi.

ABD ziyaretinde yatırımcılara asgari ücret ile ilgili bir yorum yaptığı iddiaları sorulan Karahan, “Burada ne söylüyorsak diğer toplantılarda da aynı şeyleri söylüyoruz. Asgari ücretle ilgili bu şekilde bir söylemim olmadı” dedi.