CHP asgari ücret için 30 bin lira önerdi, mücadele edeceğini söyledi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 18:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 18:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir TV programında asgari ücret tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada “MHP muhalefetteyken en yüksek asgari ücretleri öneriyordu, şimdi susuyor. Geçen ocak ayı itibariyle 10 bin liralık alım gücüyle şu an insanlar perişan durumdalar. O yüzden biz 30 bin lira asgari ücret istiyoruz. Bu talebi dillendireceğiz. Bu konuda mitingler yapabiliriz. Çağrıyı büyütebiliriz” dedi.

Özel, partisinin grup toplantısında da sendikalara “Her ay açlık rakamı açıklayanlara söylüyorum. Biz asgari ücret için büyük bir mücadele vereceğiz. Kabul edilebilir son fiyat 30, yoksa biz bu işte yokuz diyorsanız bu parayı alırız” çağrısını yaptı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Tartışmalardan gördüğümüz; muhtemelen yüzde 17 zam yapıyoruz deyip, Erdoğan’ın gönlünden de yüzde 3 kopartarak yüzde 20 civarı bir zam düşünüyorlar. Yani bugünden bile açlık sınırının altında kalacak bir zam oranı düşünüldüğünü görüyoruz. Bu bizim kabul edilir bir oran değil. Ekonomideki kötü gidişatın faturasını emekçiye kesmek doğru bir siyaset anlayışı değil” ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel’in sendikalara yaptığı çağrıya değinen Taşcıer “Biz zaten her zaman bütün sendikalarla bu konuda temas içinde olduk. Eylemlerine destek verdik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Ücret konusunda da ortaklaşmaları gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

‘KOMİSYONUN YAPISI DEĞİŞMELİ’

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Taşcıer “Sadece bir tane konfederasyon var, bir tarafı iş veren ve bir tarafı da hükümet yetkilisi ki hükümet yetkilisinin tarafı zaten belli. Zaten bu yapıdan iktidarın istediği dışında bir sonucun çıkabilmesi mümkün değil. Özellikle başka konfederasyonların da olabileceği daha farklı bir yapı olması gerek. Ücretin belirlenmesinde bir tek adam anlayışı söz konusu. Bunun değiştirilmesi gerek” diye konuştu. Bu konuda yapılabilecekler için sendikalarla da konuşulacağını aktaran Taşcıer “Önümüzdeki günlerde İstanbul’da güvencesizlikle ilgili İstanbul’da bir çalıştay yapacağız. O gün daha enine boyuna bir ücret politikası değerlendirmesi de yapacağız” bilgisini paylaştı.