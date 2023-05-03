DİSK: 'TÜİK yargı kararına uymadı'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:11

Güncelleme: 03.05.2023 - 14:11

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2022 Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinden itibaren madde sepeti yayımlamayı bırakmasının ardından DİSK, 26 Nisan’da yaptığı açıklamada TÜİK'e karşı dava açtığını ve davayı kazandığını belirtmişti.



DİSK Genel Başkan TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Çerkezoğlu "TÜİK yargı kararına rağmen Nisan 2023 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kapsamında "madde sepeti ve ortalama madde fiyatları" listesini açıklamadı" ifadelerini kullandı.

Çeşitli temel gıda maddeleri ile ürünlerin ortalama fiyatlarının dönemsel olarak karşılaştırılmasına imkân veren madde fiyat listesinin TÜİK'e göre "yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet verdiği" gerekçesiyle Haziran 2022 itibarıyla yayımlanmadığını hatırlatan Çerkezoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

'ENFLASYON VERILERI DAHA DA ŞAIBELI HALE GELDI'



"TÜİK'in bu veri karartma girişimine karşı açmış olduğumuz dava sonucunda idare mahkemesi madde fiyat listesinin açıklanmasına karar vermişti. TÜİK'e mahkeme kararını ileterek yaptığımız başvuruya rağmen TÜİK, bugün listeyi açıklamadı. Böylece enflasyon verileri daha da şaibeli hale geldi.

TÜİK'in sepetindeki soğanın, peynirin, makarnanın, etin, sütün, domatesin fiyatını halktan gizlemekteki ısrarı kabul edilemez. Bir kamu kurumunu yöneten kişilerin yargı kararlarına uymaması kabul edilemez.

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı kararın gereği olarak TÜİK'in Haziran 2022'den itibaren açıklamadığı enflasyona esas madde fiyat listesinin tarafımıza verilmesi için 27 Nisan 2023'te TÜİK'e yeniden başvuru yaptık. Öte yandan konuyu görüşmek üzere DİSK Yönetim Kurulu olarak TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'dan randevu talebinde bulunduk.

Hukuksal süreci bir kez daha hatırlatmak isteriz: TÜİK'in Ocak 2003 ile 3 Mayıs 2022 arasında kesintisiz biçimde açıkladığı 400'ü aşkın maddenin ortalama fiyatını içeren madde fiyat listesini yayımlamaktan vazgeçmesi üzerine 6 Haziran 2022'de bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜİK'ten ortalama madde fiyatı listesi verisini talep ettik. 23 Haziran 2022 tarihinde TÜİK bilgi talebimizi reddetti. Bunun üzerine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz ettik. Kurul da 3 Ağustos 2022 tarih 2022/936 sayılı kararı ile talebimizi reddetti. Bunun üzerinde, Kurul kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve yıllardır açıklanan verilerin açıklanmasından vazgeçilmesinin hukuksuz olduğunu belirterek konuyu idare mahkemesine taşıdık.

'LİSTEYİ GİZLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR'

"Başvurumuz üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sayılı kararında DİSK olarak istediğimiz bilgilerin TÜİK tarafından elde edilen ve önceki yıllarda da kurum tarafından yayımlanmış olan istatistiksel verilere ilişkin olduğu ve bu bilginin kurumun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğu gerekçesiyle bilgi edinme talebinin reddinin hukuksuz olduğuna ve dava konusu ret işleminin iptaline karar verdi.

Yargı kararı gereği olarak TÜİK, Haziran 2022'de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini 3 Mayıs 2023 itibarıyla yeniden açıklamak zorundayken listeyi gizlemeye devam etmektedir. TÜİK Başkanlığı'nın yapması gereken yargı kararına uymaktır. TÜİK Başkanlığı yargı kararlarını tanımayarak suç işlemektedir. Yüz yıla yakın yıllık köklü bir geçmişi ve birikimi olan bu kurum daha fazla ayaklar altına alınmamalı, şaibeli hale getirmemeli ve hukukun gereği yapılmalıdır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."