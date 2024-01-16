Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti: ‘İdare edin’ demeye getiriyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 20:58

Güncelleme: 16.01.2024 - 21:03

Saray'daki yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisinin merakla beklediği maaş zammını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında alınan kararı öğrendiğinde verdiği tepkiyle dikkat çekti. Ek zam oranını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Portakal, "Yüzde 5 mi? Bu kadar mı?" diyerek tepkisini dile getirdi. Portakal, memur ve memur emeklilerinin aldığı yüzde 49 zamla karşılaştırıldığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ek zammın yetersiz olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki bu farkın Temmuz 2024'te yapılacak zamlarla kapatılacağını belirtti. Portakal ise canlı yayında şu ifadeleri kullanarak eleştiride bulundu:

"İdare edin' demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı ve diyor ki; 'Temmuz'da eşitlenecek.' Ama hayır biz şimdi istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Yüzde 5 kime yeter? İmkansız bir şey ya gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum."