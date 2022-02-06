Doğalgaz krizi hakkında rapor: 'İletim hatları güçlendirilmeli'

06 Şubat 2022 Pazar, 02:00

CHP’li Ahmet Akın, arz güvenliğinde yaşanan sıkıntıyla birlikte sanayide yaşanan doğalgaz kısıntısıyla ilgili hazırladığı bilgi notunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Yaşanan krizin gerekçelerinin yanı sıra CHP’nin çözüm önerilerinin de yer aldığı raporun ayrıntıları şöyle:

“Pandemi sürecinde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrik, doğalgaz ve akaryakıta talep azaldı. 2021’in ikinci yarısında enerji ile emtialarda hızlı talep ve buna bağlı fiyat artışları yaşandı. BOTAŞ, talepteki hızlı toparlanmayı ve fiyatlardaki sert yükselişleri öngöremedi”

Akın’ın hazırladığı notta doğalgaz krizinden çıkış için yapılması gerekenlere de yer verildi. Notta şu öneriler yer aldı:

“Güneş ve rüzgâr yatırımlarındaki bürokrasi azaltılmalı ve yatırımların artırılması için çalışma yapılmalı. Binalarda ve sanayi tesislerinde çatılara güneş enerjisi santrallarının kurulması hem sanayicinin enerji maliyetlerinin düşürür, hem de karbon salınımını azaltarak yenilenebilir kaynak üretiminin artırılmasına katkı sağlar. Türkiye genelinde devam eden yer altı depo ve geri üretim kapasite artış çalışmaları hızla tamamlanmalı. Azerbaycan ile görüşmelere gidilerek Türkiye’nin mağdur olduğu transit tarife fiyatının düşürülmesi, doğudan çıkış verilmesi, 2022 ve 2023’te Türkiye’ye vereceği gaz miktarını artırması ve özellikle 2024 sonrasında da Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından doğalgaz tedarikini garanti etmesi sağlanmalı.”