Doğu Karadeniz'den 334,5 milyon dolarlık ihracat

05 Nisan 2022 Salı, 12:38

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının 254 milyon 792 bin 849 dolarlık kısmının Trabzon, 44 milyon 214 bin 953 dolarlık kısmının Rize, 19 milyon 24 bin 859 dolarlık bölümünün Gümüşhane ve 16 milyon 514 bin 530 dolarlık bölümünün Artvin'den yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde ihracatta ürün bazında 169 milyon 42 bin 268 dolarla fındığın birinci, 52 milyon 721 bin 408 dolarla madencilik ürünlerinin ikinci, 46 milyon 404 bin 429 dolarla yaş meyve sebzenin üçüncü, 10 milyon 118 bin 143 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin dördüncü, 9 milyon 676 bin 745 dolarla da otomotiv endüstrisi yedek parça ürünlerinin beşinci sırada yer aldığını bildirdi.

Doğu Karadeniz'den bu dönemde 116 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, 116 ülke arasında en fazla ihracat artışının yüzde 396 ile Kanada, yüzde 213 ile Beyaz Rusya'ya olduğunu belirterek, bu ülkeler yanında İspanya, Hindistan, Romanya, Kazakistan, Tunus, Libya, Senegal ve Kosova'ya ihracatta da önemli artış yaşandığını vurguladı.

RUSYA FEDERASYONU'NA İHRACAT YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaşın bölge ihracatına da olumsuz yansıdığına dikkati çeken Kalyoncu, yılın ilk üç ayında Rusya Federasyonu'na ihracatın yüzde 40, Ukrayna'ya ise yüzde 20 düştüğünü bildirdi.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Özellikle ihracat bedellerinin Rusya Federasyonu'ndan yerel para birimi olan ruble ile tahsil edilebilmesi ve ülkemizde de birçok banka tarafından bu durumun altyapısının henüz oluşturulmamış olması, gelen rublenin bir kısım bankalar tarafından çok düşük kur üzerinden TL'ye çevrilmesi ihracatımızı olumsuz etkileyen sorunların başında yer almaktadır. Bunun için ihracatçımızın en öncelikli beklentisi, Rusya'dan ruble cinsinden ihracat bedeli olarak gelen paraların, kamu bankalarınca reel kur üzerinden bozdurularak Merkez Bankasına aktarılması ve bu hesaptan da rahatlıkla Rusya'dan yapılan ithalatın bedellerinin ödeneceği bir altyapının kurulmasıdır."

Finansmana erişimde sorun yaşayan ihracatçıların da çok daha hızlı şekilde kredi garanti fonları kefaleti ile kredi kullanabilmelerinde süreçlerin hızlandırılmasını da isteyen Kalyoncu, ihracatçının KDV iade işlemlerinin hızlandırılması ve işlem prosedürlerinin çok daha kolaylaştırılmasının finansman sorununa önemli katkı yapacağını ifade etti.