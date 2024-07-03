Enflasyon verileri açıklandı mı? 2024 TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri, hem 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi hem de kira artış oranlarının TÜFE'ye göre belirlenecek olması nedeniyle gündemde yer almaya başladı. Peki, Enflasyon verileri açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:59
Enflasyon verileri açıklandı mı? 2024 TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri
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Türkiye ekonomisinin seyri hakkında bilgi verecek olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da belli olacak. Peki, Enflasyon verileri açıklandı mı?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)

  • Ocak 43,31 6,84 6,7
  • Şubat 42,46 4,04 4,53
  • Mart 45,58 3,67 3,16
  • Nisan 43,65 3,22 3,18
  • Mayıs 43,95 3,04 3,37
  • Haziran 42,61 2,28

MAYIS ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu. Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.


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