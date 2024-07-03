Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2024 Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanan enflasyon kararını bekliyordu. TÜİK bugün 6 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emekli maaşlarına da gelecek zam belli oldu. Peki, Memur ve emekli zammı belli oldu mu? Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:11
Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2024 Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
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6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı temmuz zamlarının ne kadar olacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyordu. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon haziran ayında aylık yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 oldu. Peki, Memur ve emekli zammı belli oldu mu? Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1.64 olurken yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Bu verilere göre, Memur ve memur emeklileri yüzde 19,73 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıyacak.


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