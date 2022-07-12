Dolar 20 yılın zirvesinde: Dolar/TL ne kadar oldu?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,39 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 17,3740'tan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.1 artışla 17,3930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 17.4380'den, sterlin/TL yüzde 0.1 değer kaybıyla 20.6440'tan alıcı buluyor.
ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi 108.4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
ABD ENFLASYON VERİLERİ YARIN AÇIKLANACAK
Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini belirtti.
Avro/dolar paritesinin de 20 yılın en düşüğü olan 1,0010'a gerilediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edebileceğini ifade etti.
Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksi için 110.8'in direnç, 107.1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.
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