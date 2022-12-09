'Dolar 2023'de de tahtını koruyacak'

Dolar son haftalarda düşüş kaydetse de, resesyon endişeleri 2023'te doların yüksek seyrini korumasını sağlayabilir.

Reuters
09 Aralık 2022 Cuma, 07:00
'Dolar 2023'de de tahtını koruyacak'
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ABD dolarının nefes kesen yükselişi yabancı para birimlerinin değerini ve şirket kârlarını düşürürken, yatırımcılar için ise yılın az sayıdaki kârlı işlemlerinden birini oluşturdu.

Dolar son haftalarda düşüş kaydetse de, resesyon endişeleri 2023'te doların yüksek seyrini korumasını sağlayabilir.

Doların başlıca para birimleri karşısında seyrini izleyen endeks yaklaşık yüzde 20 yükseldikten sonra eylül ayında yaklaşık yirmi yılın zirvesini gördü.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının hızını yavaşlatmaya yaklaştığı beklentileriyle doların yılın başından bugüne kadarki kazanımları yaklaşık yarı yarıya azaldı.



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