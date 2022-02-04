Dolar endeksi gerilemeye başladı

04 Şubat 2022 Cuma, 09:45

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Nikkei'de yer alan açıklamalarında döviz piyasasına 20 Aralık'tan sonra ancak "küçük miktarda" müdahaleler olduğunu, enflasyonun da yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini belirtti.

Reuters'da geçen hafta yayımlanan bir haberde de aralıktaki 20 milyar dolarlık rezerv kaybı ardından işlemciler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri kaynaklı müdahalelerin oldukça azaldığını ancak ocakta da sürdüğünü belirtmişti.

TCMB ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye başladı.

POLİTİKA SETİ AÇIKLANMIŞ DEĞİL



Analistler süreci kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor. Hükümet kurdaki istikrardan memnun olduğunu belirtirken henüz ne ekonomi yönetimi ne de TCMB enflasyondaki yükselişe karşı bir politika seti açıklanmış değil.

SON 20 YILIN ZİRVESİ

TÜİK verilerine göre, TÜFE ocakta beklentilerin üzerinde artış kaydederek yıllık bazda yüzde 36.08'dan 48.69'a, yani yaklaşık 20 yılın yeni zirvesine tırmandı. Üretici fiyatları ise yüzde 93.53 ile Mart 1995'ten bu yana en keskin artışı kaydetti.

''ENFLASYON YÜZDE 50'Yİ AŞACAK''

Goldman Sachs tarafından yayımlanan değerlendirmede, yıl sonunda baz etkisinin devreye gireceği, bundan önce ise yüksek seyrin devam edeceği ifade edilerek, "Enflasyonun şubatta yüzde 50'yi aşacağını ve yılın sonunda baz etkisi devreye girene kadar bu düzeyde kalacağını düşünüyoruz. Modellerimiz yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 54-56'da seyredeceğini gösterirken yıl sonu tahminimiz yüzde 33 düzeyinde" denildi.

DÖVİZ TALEBİ YAKINDAN İZLENİYOR



Dolar/TL'nin 18'i aştıktan sonra neredeyse 10'a kadar gerilediği Aralık ayındaki kadar keskin hareketler artık büyük ölçüde TCMB ve kamu aktörleri tarafından yönlendirilen döviz piyasasında görülmüyor. Yine de TL'nin tarihi negatif reel getirisi nedeniyle bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin döviz talebi yakından izleniyor.

Nebati'nin verdiği bilgilere göre salı günü itibarıyla KKM kullanımı 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirası yani yaklaşık olarak 8.5 milyar doları döviz hesaplarından geldi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, hükümetin mevduatlardaki dolarizasyonu tersine çevirmek için başlattığı KKM hakkında dün akşam yayımladığı değerlendirmede, tasarruf sahiplerinin şu ana kadar sınırlı bir iştah gösterdiklerini belirtti.

''VERGİ İSTİSNALARI KULLANIMI ARTIRABİLİR''

Değerlendirmede ocak sonu itibarıyla KKM büyüklüğünün toplam mevduatların sadece yüzde 4'ü kadar olduğu belirtilerek, "Kurumsallar için vergi istisnaları kullanımı artırabilir... ancak KKM faizlerinin sınırlanması ve kurun istikrarlı seyri, enflasyon nedeniyle reel getiriyi azaltacağı için KKM'ye olan ilgiyi azaltabilir" denildi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalara bakıldığında ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın keskin kayıplarına rağmen Amazon ve diğer perakende ve teknoloji şirketlerinden gelen beklentilerdek kuvvetli bilançoları ABD endeks vadeli işlemlerini yüzde 1'in üzerinde artıya taşıdı.

Risk iştahında güçlenmeye işaret eden bu göstergeye rağmen Asya borsaları yeni ay yılı tatilinin ardından tekrar başlayan işlemlerde kazanım kaydetmekte zorlanarak yüzde 0.4 artıda seyretti.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi ise haftayı yaklaşık iki yılın en sert kayıplarıyla kapamaya hazırlanırken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'ndan (BOE) gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamaların ardından keskin değer kazanan euro ve sterlin gücünü korudu. Dolar endeksi hafta başından bu yana yüzde 2 geriledi.

Bugün iç piyasada TCMB'nin ocak ayına ilişkin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kuru endeksi takip edilecek.