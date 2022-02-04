Son dakika | Altın fiyatları toparlanmaya başladı (4 Şubat 2022 Cuma)

04 Şubat 2022 Cuma, 09:25

Altın fiyatları Avrupa Merkez Bankası'nın şahin açıklamalarıyla geriledikten sonra yeniden toparlarken, altın yatırımcıları cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Gram altın dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 783 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 280 TL'den alıcı bulurken, bin 300 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 568 TL'den alınırken, 2 bin 600 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 120 TL'den alınırken, 5 bin 180 TL'den satılmaya başladı.

GÖZLER ABD'DE

Altın yatırımcıları özel sektör istihdamının beklentilerin bir hayli altında kalması sonrasında gözlerini bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi.