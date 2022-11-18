Dolar ne kadar oldu? (18 Kasım 2022)

18 Kasım 2022 Cuma, 09:26

İç veri gündeminde TCMB'nin önümüzdeki hafta faizi yüzde 9'a indirmesi beklenen toplantısı öncesi bugün 10.00'da sonuçları açıklanacak piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in olası Türkiye değerlendirmesi de izlenecek. Küresel piyasalarda Polonya'ya düşen füze sonrası jeopolitik gelişmeler, tahıl anlaşmasının uzatılması, ABD'de faiz artışlarının devam edeceğine yönelik sinyaller takip edilen gelişmeler arasında.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİNDE KESKİN YÜKSELİŞ



St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın faiz oranlarının enflasyonu düşürme konusunda "yeterli kısıtlayıcılığa" ulaşabilmesi için yüzde 5 ile yüzde 7 aralığına ulaşması gerekebileceğini söylemesinin ardından dün hem dolar hem de tahvil getirilerinde keskin yükseliş kaydedildi.

Bullard, şimdiye kadarki sıkılaştırmanın "enflasyon üzerinde yalnızca sınırlı etkileri olduğunu" belirterek Fed'in "gevşek" politika varsayımında bile faizleri yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL son bir aydır ise 18.6 etrafında daha da yatay. Kur bu sabah saat 0855'te 18.6125/18.6190 seviyesindeydi.

TCMB REZERVLERİ YILIN ZİRVESİNDE

TCMB rezervleri ve enerji ithalatı son dönemde bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için izleniyor. Toplam rezervler geçen hafta 117.5 milyar dolar ile en son geçen yıl kur krizi öncesinde görülen seviyelere kadar yükseldi.

Rezervlerdeki geçen hafta yaşanan 3.8 milyar dolarlık artışın yaklaşık yarısı altındaki değerlemeden kaynaklandı. Rezervlerde yurtdışından belirgin bir kaynak girişi de olmadı.

Reuters'ın geçen haftaki analizinde TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

Piyasalarda ayrıca KKM'nin yarısından fazlası tamamlanan Kasım ayı geri dönüşleri de takip edilmeye devam ediliyor.