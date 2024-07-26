Dolar rekor kırdı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:30

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:30

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,37 üzerinde 32,95'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 33,12 civarını görerek zirveye tırmandı.

Aynı dakikalarda Euro /TL yüzde 0,15 yükselişle 35,93'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 104,3 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MİCHİGAN ÜNİVERSİTESİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİNDE

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor.

Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olamaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Bu gelişmelerle tahvil piyasaları dar banttaki hareketini sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. ABD'de açıklanan veriler ile ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.