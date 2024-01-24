TİM Başkanı Gültepe: 'Dolar yüzde 45 değer kazanmalı'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:13

Güncelleme: 24.01.2024 - 17:13

TL, dolar karşısında 2023 Eylül ayından bu yana günlük sınırlı değer kaybını sürdürüyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, aralık ayını ise yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında bir miktar daha arttı.

Foreks piyasalarında 30.22 seviysinden alıcı bulan dolar/TL, 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammı hatırlatarak dolarında 2024 yıl sonuna kadar Türk Lirası'na karşı yüzde 45 değer kazanması gerektiğini söyledi.

Gazete Oksijen'e açıklamalarda bulunan Gültepe, "Maaşlar ortalama yüzde 45 arttı. Maaşlara yaptığımız yüzde 45 zam gibi doların da yıl sonuna kadar yüzde 45 artması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Gültepe, nedenini ise maliyet artışına karşı kârında buna denk olması gerektiğini savundu.