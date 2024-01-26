Dolar TL'de yeni rekor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 26 Ocak 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:42

Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini beklentilere paralel yüzde 42.5'ten yüzde 45'e yükseltirken, dezenflasyon için "gerekli parasal sıkılık" düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi.

Böylece TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti.

Bankacılar TCMB'nin ancak kalıcı bir risk oluşması halinde yüzde 45 seviyesini yükseltmeyi değerlendirebileceğini belirterek, bunun dışında politika faizinin uzun süre sabit kalacağını öngörüyor.

Kurul dün ayrıca, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiğine de dikkat çekerek "Faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir" dedi.

TCMB kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyeceğini de belirtti.

Son dönemde bankacılar da kredi kartlarındaki toplam kredi büyümesinin üç katına ulaşan aşırı büyümeye dikkat çekerek, kredi kartlarına sınırlayıcı önlem beklediklerine dikkat çekmişti.

Dolar TL saat 08.55'te 30.30 seviyesinde zirveyi gördü. Euro TL ise 32.86 ile sınırlı yükselişini sürdürüyor.

Uzunca bir süredir takip edilen İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yayımlandı.

Biden yönetimi ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışlarını onaylama çağrısında bulundu.

GLOBAL PİYASALAR

Asya borsaları, üç haftadır verdiği kayıpları durdurarak haftayı artışla kapamaya hazırlanırken; yatırımcılar, ABD'de faiz oranlarının gelecekteki seyrini değerlendirmek için bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini izleyecek.